Турецкий президент назвал себя самым опытным правителем

Тайип Эрдоган в понедельник, 15 ноября, провел встречу с молодежью в провинции Чанаккале на северо-западе страны. Турецкий президент заявил, что считает себя самым опытным среди всех мировых лидеров.

Во время вступления Эрдоган также указал на то, что "знает мир".

"Говорю это для того, не чтобы хвалиться, а чтобы определить свое место среди других лидеров",

– подчеркнул глава республики, объяснив, что он указал на свое превосходство над другими правителями, потому что для его народа важно знать и понимать, кто есть кто.

Эрдоган занял пост президента Турции в 2014 году. До этого он возглавлял правительство страны. После перехода страны на президентскую форму правления был вновь переизбран на президентскую должность.

Ранее турецкий политик заявил о тяжелом заболевании Эрдогана. Знакомый турецкого президента оценил жуткие кадры, на которых глава страны еле стоит на ногах. По его словам, он знает президента более 30 лет, поэтому с уверенностью может сказать, что его здоровье оставляет желать лучшего.

Более того, в СМИ появилась информация о том, что десять лет назад у Эрдогана был диагностирован рак. Президенту даже пришлось пройти курс химиотерапии, чтобы победить болезнь. Стоит уточнить, что неясно, удалось ли главе Турции окончательно побороть онкологию.