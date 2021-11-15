"Хватит только на один выстрел": в Китае посмеялись над поставкой США 80 тонн вооружений Украине

"Хватит только на один выстрел": в Китае посмеялись над поставкой США 80 тонн вооружений Украине
Фото: depositphotos.com
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Вашингтон намеренно подливает масло в огонь, считают в Поднебесной

В Китае отреагировали на новость о том, что США поставили Украину 80 тонн "помощи". Пользователи китайского портала "Гуаньча" разделились на несколько лагерей, но почти никто не поддержал Вашингтон. 

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что приняв боеприпасы от Соединенных Штатов, Незалежная сделала хуже себе. Так, один из пользователей иронично заметил, что существует только два вида "поддержки" от Вашингтона: убийство или помощь в совершении самоубийства. 

Другие решили, что США намеренно накаляют обстановку. По мнению читателей, со стороны эта ситуация выглядит так, будто бы два приятеля поссорились, а третий "доброжелатель" вложил одному из них нож прямо в руки. 

Третьи же оказали, что этих 80 тонн вряд ли хватит даже на один полноценный удар по России. 

"Это количество не сможет поддерживать даже не слишком масштабные тактические операции", "Восемьдесят тонн боеприпасов хватит только на один первый выстрел против России, отличная насмешка над Украиной", 

– написали под статьей. 

Ранее Владимир Брутер объяснил, зачем Вашингтон поставил Киеву вооружение. По мнению политолога, США сделали это намеренно. Главная цель американского плана – сдерживание России. Более того, политолог уверен, что Штаты продолжат обустраивать собственную военную инфраструктуру на Украине. 

Источник: "Гуаньча" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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