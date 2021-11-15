Кремлю проще всего добиться остановки "бесчеловечной транспортировки", считают в Берлине

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступил с призывом к президенту России Владимиру Путину, попросив его посодействовать урегулированию ситуации на границах Европейского союза. По словам главы немецкого МИД, российский лидер может помочь, используя свое влияние на белорусского коллегу Александра Лукашенко.

Сейчас на белорусско-польской границе находятся несколько тысяч беженцев, которые не теряют надежды оказаться в европейских государствах. Варшава приняла решение об усилении охраны государственных границ – туда стянуты вооруженные силы, пресекающие попытки мигрантов пересечь территорию. Польская сторона обвиняет Минск в миграционном кризисе, последний же утверждает, что заявления соседей беспочвенны, и Варшава насильно прогоняет мигрантов назад, в Белоруссию.

По мнению министра иностранных дел Германии, президент России является тем лицом, которому проще всего повлиять на Лукашенко. Если Кремлю удастся это сделать, то Минск "прекратит бесчеловечную транспортировку" выходцев из стран Ближнего Востока.

"В таком случае он сделает это. Не только будет говорить об этом, но от слов перейдет к действиям", – высказался лидер немецкой дипломатии.

По словам российского лидера, Москва готова оказывать всяческое содействие урегулированию ситуации на границах ЕС и Белоруссии, если от нее будет что-то зависеть. Президент РФ также указал, что все обвинения в отношении Кремля в миграционном кризисе останутся на совести самих адресантов, которые стремятся перевести все проблемы на третью сторону. Однако ЕС сам виновен в формировании условий, при которых к Старому Свету устремляются тысячи выходцев из Ближнего Востока.