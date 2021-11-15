Украина пыталась тайно договориться с ЛНР о поставках "лампочки Ильича"

Украина пыталась тайно договориться с ЛНР о поставках "лампочки Ильича"
Фото: depositphotos.com
Народные республики Донбасса не смогут помочь Киеву без прекращения кровопролития в регионе

Представители киевского режима пытались тайно договориться  с Луганской народной республикой о поставках угля и электроэнергии с неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя собственную информацию о просьбе украинской стороны о закупках твердого топлива и "лампочки Ильича".

"Никаких цен и никаких условий не обсуждалось. Киев был заинтересован в организации по-тихому поставок им электроэнергии и угля, потому что в стране у них энергетический кризис и стоят они на пороге веерных отключений", – цитирует РИА "Новости" лидера Луганщины.

При этом Пасечник подчеркнул, что без прекращения боевых действий никакие торговые отношения с Украиной вестись не могут. Он заметил, что ДНР и ЛНР с весны 2017 г. ждали предложений из Киева по восстановлению социально-экономических связей, замороженных тогдашним президентом Петром Порошенко.

"Но прибежали они, когда доруководились до веерных отключений. И все равно убежали снова. Пусть руководят и дальше", – резюмировал Пасечник.

Напомним, 11 ноября на заседании экономической подгруппы по урегулированию конфликта в Донбассе посланцы Киева попросили представителей народных республик обсудить возможность коммерческих поставок электроэнергии и угля с неподконтрольной украинским властям части мятежного края.

Тогда же Пасечник сообщил, что руководство ЛНР готово рассмотреть варианты сотрудничества с Незалежной по закупкам черного золота и "лампочки Ильича".

В прошедшие выходные появилась тревожная информация из Киева – на Украине сейчас простаивают 90% мощностей государственных ТЭС, рекордные 14 энергоблоков не работают из-за нехватки угля.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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