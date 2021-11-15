Москва одобрила поставки Тирасполю 200 тысяч доз российской вакцины в качестве гумпомощи

Тирасполь обвинил Кишинев в задержке поставок из России в Приднестровье вакцины от коронавируса "Спутник V", там выразили беспокойство из-за риска истечения срока хранения препарата. Об этом заявил глава ПМР Вадим Красносельский, сообщает его пресс-служба.

Отмечается, что во время недавнего визита лидера Приднестровско-Молдавской Республики в Москву стороны договорились о выделении Тирасполю партии российской вакцины. Речь идет о 200 тыс доз "Спутника V" для 100 тыс граждан. Вакцину планируется поставить в ПМР в два этапа.



"Это разделение связано в том числе с ограниченным сроком хранения препарата. Первая партия находится на российском складе. Отправка задерживается в связи с отсутствием молдавской документации, разрешающей импорт", – заметил Красносельский.

Президент подчеркнул, что если Кишинев будет "умышленно затягивать" оформление разрешительных документов, существует риск истечения срока хранения "Спутника V", который РФ выделила Приднестровью в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной эпидемией.

По данным лидера ПМР, Минздрав страны еще 27 октября направил в кишиневское агентство по лекарствам соответствующее заявление и полный пакет сопроводительных документов, которые подтверждают, что партия вакцины предназначена для проведения иммунизации населения на гуманитарной основе, т.е. она не несет финансовой выгоды.

"Установленный двухнедельный срок рассмотрения такого рода заявлений истек. 9 ноября этот вопрос поднимался на заседании профильной экспертной группы в рамках переговорного процесса. Подвижек нет", – констатировал глава ПМР.

По информации РИА "Новости", в настоящий момент жителей Приднестровья вакцинируют шестью препаратами: "Спутником V", двумя китайскими, AstraZeneca, Pfizer и американским Johnson & Johnson разового применения. На сегодня полностью иммунизацию от коронавируса прошли 115 063 приднестровца (24,7%).

Напомним, в начале ноября немецкий политолог Аннели Уте Габани высказала мнение, что ПМР необходимо передать под юрисдикцию России, поскольку республика в значительной степени отличается как от нынешней Молдавии, так и от исторической Бессарабии. Для самого же Кишинева непризнанный регион является преградой для принятия в ЕС и НАТО.

