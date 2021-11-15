Белорусская администрация находится в незавидном положении, уверен эксперт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потерпел сокрушительный проигрыш в "миграционной кампании": Минск не достиг обозначенных целей и теперь несет крупные репутационные потери, заявил политолог Дмитрий Болкунец.

По словам специалиста, белорусская сторона пытается выпутаться из истории, сохранив лицо. Однако наивно теперь считать, что Европейский союз пойдет на диалог с Минском.

Ирак уже готовит эвакуационный рейс для возвращения соотечественников на родину после их неудачной попытки найти лучшую жизнь в Европе. Попавший в незавидное положение Минск теперь стремится сохранить поддержку силовиков. Российская Федерация действует с крайней осторожностью, так как в Кремле осознают вероятность введения новых санкций со стороны Европы за действия своих белорусских союзников.

"Такая политика связана с давним противостоянием ЕС и России, и с желанием не вступать в конфронтацию с Лукашенко", – пояснил политолог в интервью "Ленте.ру".



По словам специалиста, стратегической задачей Москвы остается реализация договоренностей о Союзном государстве. Однако принимающие решения лица, считает Болкунец, ошибочно полагают, будто Лукашенко согласится на дальнейшую интеграцию.

Теоретически, для Минска миграционный кризис на границе может саботировать все соглашения об интеграции с Российской Федерацией. Лукашенко, иными словами, способен выставить тему предметом торга с Европейским союзом. Однако Брюссель не считает перспективным ведение дел с недоговороспособной стороной, предпочитая в настоящее время решать проблему альтернативными методами.

Ранее МИД Германии обратился за помощью к Путину, заявив, что тот способен повлиять на Лукашенко.