Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
Западные политики из-за миграционного кризиса на восточных задворках Евросоюза начинают втягивать в проблему политико-гуманитарного характера новые сферы жизни. Так, зампредседателя правительства Польши Петр Глиньский выразил мнение, что российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в соревнованиях на международном уровне.
В Москве польскому политику в связи с его умозаключениями посоветовали посетить психиатра. С данным предложением выступил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.
По его словам, с подобным заявлением не выступил бы "ни один умный человек".
"Вице-министру Польши надо провериться у психиатра. Причем здесь миграция и спорт? Думаю, что спортивные успехи России и Белоруссии выше, чем у Польши, поэтому так и бесятся", – сказал чемпион в комментарии Sport 24.
Тихонов предположил, что таким образом Варшава пытается что-то для себя "выторговать", иначе тогда это будут "уже не поляки", для которых "самое главное - купить и продать".
"Я понимаю там сказать про спортивные вещи: допинг, судейство. Это был бы другой разговор. А смешивать миграцию со спортом – болванство и неадекватность", – резюмировал бывший атлет.
Добавим, пан Глиньский полагает, что запрет России и Белоруссии выступать в международных соревнованиях поможет усилить давление Запада на Москву и Минск с целью разрешить кризис на польской границе.
Ранее в понедельник, 15 ноября, большая группа
беженцы из стран ближневосточного региона, которая уже неделю пребывает на линии соприкосновения Белоруссии и Польши, сломала часть ограждений
на КПП "Брузги".
С польской стороны сейчас туда стянуто огромное количество силовиков Республики, а перед нелегалами недвусмысленно установили водомет.
Москве нужно грамотно воспользоваться моментом, считает эксперт
Варшава не настроена на диалог с Минском