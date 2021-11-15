Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
820 новости
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который признает в России выданные на територии ДНР и ЛНР сертификитаты о происхождении товаров. Об этом стало известно сегодня, 15 ноября.
Как отмечает источник, документ допускает сертификаты, выданные в пределах указанных территориальных образований, до государственных закупок наравне с российскими.
Указ действует до политического урегулирования на территории Донбасса в рамках Минских договоренностей, передает РИА "Новости". Президент поручил правительству обеспечить допуск товаров из ЛДНР на тех же условиях, на которых принимаются российские.
Москве нужно грамотно воспользоваться моментом, считает эксперт
Варшава не настроена на диалог с Минском