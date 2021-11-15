Путин подписал указ о допуске товаров из ЛНДР наравне с российскими

Глава государства уже дал соответствующие распоряжения правительству

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который признает в России выданные на територии ДНР и ЛНР сертификитаты о происхождении товаров. Об этом стало известно сегодня, 15 ноября.

Как отмечает источник, документ допускает сертификаты, выданные в пределах указанных территориальных образований, до государственных закупок наравне с российскими.

Указ действует до политического урегулирования на территории Донбасса в рамках Минских договоренностей, передает РИА "Новости". Президент поручил правительству обеспечить допуск товаров из ЛДНР на тех же условиях, на которых принимаются российские.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров
По теме

В ситуации на границе Белоруссии и Польши нашли выгоду для "Северного потока - 2"

Москве нужно грамотно воспользоваться моментом, считает эксперт

Как Польша планирует решать миграционный кризис: объяснил Латушко

Варшава не настроена на диалог с Минском

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей