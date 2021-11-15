Глава государства уже дал соответствующие распоряжения правительству

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который признает в России выданные на територии ДНР и ЛНР сертификитаты о происхождении товаров. Об этом стало известно сегодня, 15 ноября.

Как отмечает источник, документ допускает сертификаты, выданные в пределах указанных территориальных образований, до государственных закупок наравне с российскими.

Указ действует до политического урегулирования на территории Донбасса в рамках Минских договоренностей, передает РИА "Новости". Президент поручил правительству обеспечить допуск товаров из ЛДНР на тех же условиях, на которых принимаются российские.