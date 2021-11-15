Российские наемники выполняют миссию в Мали

Евросоюз намерен ввести санкции против ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Франции.

Напомним, после завершения французской военной миссии в Мали, власти африканской страны попросили вагнеровцев об оказании помощии в борьбе с террористическими угрозами. Макрона при этом они обвинили в предательстве. Как заявлял Сергей Лавров, официальная Москва отношения к контракту с бойцами не имеет отношения – стороны договорились друг с другом самостоятельно.

По заявлению МИД Франции, новые санкции против российской ЧВК будут приняты в связи с ситуацией в Мали.

"Есть общее желание определить правовую основу для санкций", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, рестрикции могут затронуть не только

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