Соратница Порошенко обвинила Зеленского во лжи из-за закупок угля у России

Соратница Порошенко обвинила Зеленского во лжи из-за закупок угля у России
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Киев заплатил Москве за черное золото 3,7 миллиарда долларов с 2019 года

Депутаты Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Олег Дунда и "Евросолидарности" Мария Ионова поспорили в прямом эфире телеканала "Украина 24" по вопросу закупок угля из России. Соратница экс-лидера страны Петра Порошенко обвинила действующего президента Владимира Зеленского во вранье насчет поставок черного золота из РФ.

В программе "Высокое напряжение" речь шла об энергетическом кризисе, который сейчас испытывает Незалежная, и открытых в данной связи уголовных дел по факту закупок сырья в Донбассе.

"У нас подозрения кому угодно (выдвигают – ред.), кто покупает электричество из Белоруссии и России. А $3,7 млрд России за уголь с 2019 года Зеленский не заплатил? Власть врала с 2019 года, на вопросы людей не отвечают", – обратила внимание пани Ионова.

На данное заявление тут же отреагировал ее оппонент из партии "СН". Депутат Дунда сообщил, что пан Порошенко станет подозреваемым по делу о закупке твердого топлива из неподконтрольных киевскому режиму территорий Донбасса.

"Я могу вас уверить, что ваш лидер получит подозрение за финансирование террористических организаций из-за закупки у них угля. Это будет, дождетесь, это 100%", – пригрозил Дунда, обращаясь к Ионовой.

Напомним, 11 ноября глава Службы безопасности Украины Иван Баканов объявил, что СБУ ведет проверку возможной причастности Петра Алексеевича и бывшего руководителя Нацбанка Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля из Донбасса.

Ранее в октябре СБУ обнародовала записи телефонных переговоров офиса Порошенко, которые якобы являются новыми доказательствами по делу против главы политдвижения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.Речь идет о расследовании в отношении кума президента Владимира Путина о поставках угля из Донбасса.

В партии Порошенко сообщили, что экс-лидер нации отвергает обвинения нынешних властей в возможном сговоре с Медведчуком.

Добавим, ранее сегодня глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что представители киевского режима пытались тайно договориться  с Луганском о поставках угля и электроэнергии с неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

Источник: Ютуб-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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