На Украине установили непричастность России к трагедии в Иловайске

На Украине установили непричастность России к трагедии в Иловайске
Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Вся вина за события августа 2014 года в Донбассе возложена на политических и военных руководителей Незалежной

Причиной бойни и провала ВСУ под Иловайском в августе 2014 года, жертвами чего стали свыше 300 украинских военных, оказались просчеты в организации обороны Незалежной. К такому выводу пришла Временная следственная комиссия Верховной рады, представившая промежуточный отчет о расследовании трагедии, связанной с "Иловайским котлом". Об этом сегодня на брифинге рассказала глава ВСК Марьяна Безуглая.

"Основными причинами, которые привели к "Иловайской трагедии", являются ненадлежащая организация обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии", – следует из выводов комиссии.

ВСК установила целый ряд факторов, которые в значительной мере обусловили события под Иловайском, среди них названы следующие: отказ властей ввести в Незалежной военное положение, что привело к дезорганизации управления военными действиями; ошибочные кадровые решения и действия политического и военного руководства страны, в частности они не приняли достаточных мер по деблокировке иловайской группировки и не организовали коридора для вывода из окружения украинских войск, результатом чего "стала потеря сотен человеческих
жизней".

Кроме того установлено, что руководство Минобороны и Генштаба ВСУ времен трагедии под Иловайском
"систематически противодействовало и блокировало работу" предыдущей комиссии Рады по данному вопросу, несмотря на неоднократные обращения по этому поводу к бывшему президенту Украины.

Как отмечает агентство УНИАН, пани Безуглая категорически отказалась отвечать на брифинге на вопросы журналистов по итогам своего заявления. В СМИ разочарованы тем фактом, что в выводах комиссии отсутствует всякая конкретика, что именно и как именно ВСК считает ненадлежащим в плане организации властями обороны страны.

Также в агентстве в документе не обнаружили прямого обвинения в адрес России в связи с событиями под Иловайском, хотя еще несколько месяцев назад генпрокурор Ирина Венедиктова именно действия Москвы назвала главной причиной той трагедии.

Добавим, в августе 2015 г. представители киевского режима утверждали, что в "Иловайском котле" погибли 366 военнослужащих. В свою очередь, в ДНР считают, что эта цифра занижена в три раза.

Источник: Верховная рада Украины ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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