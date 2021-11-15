Киев назвал демаршем допуск Москвой товаров из ЛНР и ДНР в Россию

Киев назвал демаршем допуск Москвой товаров из ЛНР и ДНР в Россию
Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com
Власти Незалежной ждут реакции на эти действия РФ от Франции и Германии

Вполне ожидаемо решение президента РФ Владимира Путина допустить на российский рынок продукцию из ДНР и ЛНР вызвало прямо-таки истерику у представителей киевского режима. Там назвали действия Москвы демаршем и призвали Париж и Берлин соответствующим образом отреагировать.

Первым плач Ярославны на берегу Днепра изобразил внештатный советник главы офиса президента Украины и по совместительству спикер киевской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович. По его словам, власти России якобы нарушают Минские соглашения.

"И безусловно, это демарш. Демарш этот осуществляется по идейному замыслу в рамках очередного этапа гибридной войны. Это действие, прямо нарушающее минские и нормандские соглашения, где прописано, что стороны удерживаются от шагов экономических и политических, которые способствуют дальнейшему разрыву оккупированных территорий с Украиной", – заявил "карамелька" в комментарии для украинского издания "Новости Донбасса".

Он перечислил все "грехи" Москвы на донбасском направлении – это введение на неподконтрольных постмайданным властям территориях шахтерского края хождение российского рубля, прием в гражданство РФ жителей ДНР и ЛНР, выборы в Госдуму, и вот следующим шагом стала интеграция народных республик в рынок России.

Незалежная даст оценку последнему решению Кремля на государственном уровне и по линии союзников на международной арене, обещал пан Арестович.

Почти слово в слово за "карамелькой" выступил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, также увидевший противоречия с Минскими соглашениями указа Путина. Об этом он пожаловался своим коллегам из Франции и Германии Хайку Маасу и Жан-Иву ле Дриану. Пан Кулеба считает, что ДНР и ЛНР в дальнейшем будут интегрироваться с экономикой России.

"Мы ожидаем осуждения этого указа, потому он явно противоречит букве и духу Минских договоренностей", – заявил украинский министр.

Напомним, подписанным ранее в понедельник, 15 ноября, Путиным документом Москва признает выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускает их наравне с российскими до госзакупок. Кроме того отменяются экспортные и импортные квоты для продукции, которая перемещается из РФ на территории народных республик Донбасса и обратно.

Источник: Новости Донбасса ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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