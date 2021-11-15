Общение произошло на фоне миграционного кризиса

Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента. Подробности переговоров были опубликованы позднее.

Ранее между Минском и Брюсселем состоялся разговор на уровне министров. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поделился своей версией телефонного общения с Макеем.

На прошлой неделе Ангела Меркель провела два телефонных разговора с Владимиром Путиным из-за ситуации с мигрантами у европейской границы. Во время беседы она пожаловалась на действия белорусских властей, попросив российского лидера оказать влияние на Лукашенко. Глава РФ посоветовал ей решать такие вопросы с Минском напрямую.

К слову, в Германии итоги прошедших в 2020 году президентских выборов в Белоруссии не признали. Официальные лица ФРГ считают Александра Лукашенко нелегитимным президентом, называя его при этом диктатором.