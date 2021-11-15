Появились подробности переговоров Лукашенко и Меркель

Общение лидеров произошло из-за кризиса с мигрантами

Во время телефонных переговоров президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию на границе республики с Польшей. Об этом сообщает "Пул Первого". 

Всего беседа длилась около 50 минут. Стороны обсудили ситуацию с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. 

"Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе", – указывает пресс-служба белорусского президента.

Отдельно они переговорили о поддержке беженцев через оказание им гуманитарной помощи. Стороны условились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации с мигрантами. 

Источник: Пул Первого ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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