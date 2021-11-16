Брюссель признал Лукашенко действующим лидером - политолог

Брюссель признал Лукашенко действующим лидером - политолог
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Минск вынудил европейских политиков сделать первый шаг к возобновлению диалога

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши принес позитивные плоды минскому лидеру Александру Лукашенко. В Европе его фактически признали действующим главой государства, с которым можно и нужно налаживать диалог.

Да, европейские политики пытались действовать через Москву. Но президент РФ Владимир Путин выразил свою позицию недвусмысленно: хотите решить кризис – звоните напрямую Лукашенко, сказал он и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, и президенту Франции Эммануэлю Макрону. И вот сначала глава европейской дипломатии Жозеп Боррель позвонил главе МИД Белоруссии Владимиру Макею, а затем и сама Меркель набрала Лукашенко.

"Брюссель вынужден признать действующую белорусскую власть",

– делает вывод белорусский политолог Петр Петровский. Причем, по его мнению, непубличные контакты ЕС и Минска состоялись еще раньше, и, скорее всего, стороны смогли договориться о компромиссе. Об этом свидетельствует тот факт, что "Белавиа" пообещала не брать на борт в Турции и ОАЭ граждан Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана, а Евросоюз, хоть и согласовал новый пакет санкций против Минска, но меры оказались не такими страшными, как ими пугали изначально.

"Меры, которые Брюссель все же ввел, говорят о его желании усилить переговорные позиции в диалоге с Минском. А это значит, что и сам диалог становится реальностью",

– высказался Петровский в комментарии "Коммерсанту".

Сейчас в ЕС никто уже не рассуждает, законно ли Лукашенко занял кресло президента в 2020 году. В глазах европейских политиков он вновь выглядит полноправным лидером страны, с которым нужно налаживать отношения. И хотя некоторые эксперты утверждают, что Лукашенко окончательно разрушил свою репутацию, допустив миграционный кризис, факты свидетельствуют об обратном – на Западе снова с ним разговаривают и договариваются.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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