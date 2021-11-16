Украинские силовики нагрянули с обыском к симпатизирующему Путину депутату Киве

Украинские силовики нагрянули с обыском к симпатизирующему Путину депутату Киве
Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Свободомыслие в Незалежной под запретом

Система украинского правопорядка продолжает демонстрировать свою нетерпимость к любым проявлениям инакомыслия. Киевские власти нарекли нашу страну и российского президента Владимира Путина главным источником мирового зла и готовы бороться с каждым, кто думает иначе. Так, сегодня, 15 ноября, стало известно об обысках в квартире украинского нардепа Ильи Кивы, который недавно позволил себе поздравить нашего президента с днем рождения.

Такую информацию в социальных сетях распространил его коллега по политической силе "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович. Утром в его телеграм-канале появилась запись о том, что в дом к Киве нагрянули сотрудники украинских правоохранительных органов.

По информации, предоставленной Рабиновичем, украинские силовики решили проверить жилище депутата ранним утром во вторник – они нанесли Илье визит 7 утра по московскому времени.

Единомышленник попавшего в немилость украинских властей парламентария подчеркнул, что киевский режим продолжает "зачистку всех неугодных". Именно так Рабинович оценил неприятное внимание к персоне своего коллеги по партии.

Ненависть центральных властей обрушилась на оппозиционера после того, как он посмел поздравить нашего президента с 69-летием и пожелать ему крепкого здоровья. Сразу же после этого русофобы стали массированно атаковать Киву. Некоторое время назад депутат пожаловался на затравивших его аферистов.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров
По теме

Европа последовала совету Путина: Брюссель выдал свою версию переговоров с Минском

Новые евросанкции против Минска будут приняты в ближайшее время

Как Польша планирует решать миграционный кризис: объяснил Латушко

Варшава не настроена на диалог с Минском

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей