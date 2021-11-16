На фоне разразившегося миграционного кризиса дипломат решил собрать вещи и откланяться

Ситуация на белорусско-польской границе ухудшается с каждым днем. Коллапс с беженцами грозит обернуться масштабной гуманитарной катастрофой. Минск всеми силами пытается урегулировать данную проблему, однако без Варшавы это сделать невозможно. В свою очередь, Польша отказывается идти на какие-либо контакты с соседней страной – даже военный атташе этого государства спешно покинул Белоруссию.



Такой любопытной новостью с общественностью поделился глава белорусского Минобороны Виктор Хренин. Учитывая серьезность миграционного кризиса, поступок высокопоставленного поляка, который, разумеется, действует по распоряжению Варшавы, выглядит весьма странно и безответственно.

"Атташе просто собрался и уехал: в отпуск или куда, не знаю", – с недоумением рассказывает госслужащий.

Руководитель главного оборонного ведомства Белоруссии подчеркнул, что Минск делает все возможное для решения проблемы. В то же время действия Варшавы не поддаются логике. Министр напомнил, что польские власти разместили на рубежах внушительную группировку военных, состоящую из 23 тысяч человек.

Такое развертывание боевых сил на границе должно сопровождаться консультациями с сопредельной страной. Однако Польша будто воды в рот набрала – власти молчат, а дипломатические представители сбегают из Республики.

Хренин убежден, что такие странные действия поляков объясняются желанием получить как можно больше политических и экономических баллов за счет развернувшегося коллапса с беженцами.

К слову, сегодня, 16 ноября, стало известно, что жестокосердные поляки включили водометы против мигрантов при минусовой температуре на улице.