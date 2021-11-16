Президенты в очередной раз созвонились по телефону

Белорусский лидер Александр Лукашенко держит своего российского коллегу Владимира Путина в курсе самых важных событий, происходящих в Республике. Сегодня, 16 ноября, главнокомандующие провели очередные телефонные переговоры.



Главной темой стал миграционный кризис, разразившийся на границе между Белоруссией и Польшей. Президенты подчеркнули, что сообща будут вести оборону рубежей Союзного государства.

Также главнокомандующие побеседовали на тему излишней активности украинцев и американцев у российских границ в зоне Черноморья. Сейчас там проходят внеплановые учения США и Незалежной.

Кроме того, Александр Григорьевич раскрыл детали недавних телефонных переговоров с пока еще канцлером Германии Ангелой Меркель.

В конце беседы президенты обсудили, когда созвонятся или встретятся в следующий раз.

Напомним, недавно глава белорусского Минобороны Виктор Хренин жестко раскритиковал действия поляков на границе. Министр подчеркнул, что шаги польских властей не поддаются здравой логике.