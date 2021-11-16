В Минске указали, что инцидент вспыхнул за пределами республики

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что забор, который намеревались демонтировать беженцы во время попытки прорваться через границу, расположен на польской территории. Таким образом, у правоохранительных органов Республики не было права приближаться к строению.

Как отмечает источник, по состоянию на 16 ноября ситуация у польско-белорусских границ остается напряженной. В пределах пропускного пункта "Брузги" ряд мигрантов, которых довели до отчаяния из-за невыносимых условий, попытались прорваться в Польшу. Беженцы устремились к заградительным строениям, совершив попытку демонтажа.

Пресс-служба госпрогранкомитета указала журналистам, что забор находится в пределах Польши – у белорусских пограничников отсутствует законное право на приближение к нему.

8 ноября многочисленные выходцы из Ближнего Востока, среди которых были преимущественно курды, направились к границам. На линии остановились несколько сотен человек, включая женщин и несовершеннолетних. Они разбили стихийный лагерь недалеко от пропускного пункта "Брузги" в Гродненской области. Однако польские правоохранители не пускают мигрантов на свою территорию, считая, что прибывшие со стороны Белоруссии люди не являются беженцами. Последние до сих пор пытаются прорваться через ограждения.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Сергей Макей обсудил с еврокомиссаром по иностранным делам Жозепом Боррелем ситуацию на границах, заявив, что Минск готов к диалогу с Европейским союзом на основе равноправия и взаимного уважения.