Министр обороны Белоруссии заявил о готовности разместить российские "Искандеры"

Министр обороны Белоруссии заявил о готовности разместить российские "Искандеры"
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
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Генерал Хренин хотел бы иметь собственные ОТРК

Из-за эскалации миграционного кризиса у властей Белоруссии значительно испортились отношения не только с непосредственными соседями, но и с другими западными государствами. Евросоюз угрожает режиму Александра Лукашенко санкциями, а из Минска звучит воинственная риторика.

На фоне пограничного конфликта министр обороны РБ заявил о готовности разместить в стране российские ракетные комплексы "Искандер". Своими планами генерал Виктор Хренин поделился с корреспондентом телеканала Al Jazeera.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Белоруссия хотела бы владеть собственными "Искандерами". Однако, по его словам, для выполнения конкретных задач ОТРК можно привезти и из России. Хренин отметил, что в нашей стране проделана огромная работа по перевооружению и сегодня РФ перешла на "Искандеры", которые он тоже хотел бы иметь.

Кроме того, генерал заявил, что российские комплексы доступны Белоруссии в рамках региональной группировки войск. Министр обороны подчеркнул, что при необходимости эти "Искандеры" могут пребыть на территорию республики.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину, если стране потребуется военная помощь из-за эскалации миграционного кризиса.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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