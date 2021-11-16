Эксперт предположил, что беженцев примет ФРГ

Миграционный кризис, вспыхнувший неделю назад на границе Белоруссии и Польши, в скором времени может сойти на нет. Решетить конфликтную ситуацию между собой пытаются Минск и Берлин. Об этом заявил политолог Яков Кедми.

По словам эксперта, президент Белоруссии Александр Лукашенко уже достиг определенных договоренностей с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель. Известно, что главы государств ранее обсудили миграционный кризис в ходе телефонного разговора.

Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" не сомневается, что конфликт близок к завершению, потому что стороны якобы пришли к консенсусу по мигрантам. По его словам, Лукашенко и Меркель будут договариваться о перевозке беженцев из Белоруссии в ФРГ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Кедми подчеркнул, что Минск и Берлин намерены обсудить, как перевезти мигрантов. Он предположил, что Германия может прислать в Белоруссию самолеты для беженцев. Эксперт также не исключил, что выходцев из ближневосточных стран могут перевезти на автобусах через территорию Польши.

Напомним, 15 ноября стало известно, что глава немецкого правительства позвонила белорусскому президенту, чтобы обсудить миграционный кризис. Телефонная беседа Меркель и Лукашенко длилась почти час.