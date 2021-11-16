Энергетическая политика Вашингтона состоит в очернении своих конкурентов на сырьевом рынке Европы ради собственных интересов

Соединенные Штаты на фоне энергетического кризиса, накрывшего европейский континент, пытаются подставить Москву и президента РФ Владимира Путина. Об этом написал обозреватель Боян Билбия в сербском журнале "Печат".

Американские аналитики, несмотря на топливный кризис в Германии, в частности, и в целом в Европе накануне зимнего сезона, который метеорологи обещают очень холодным, убеждают руководство стран Старого света, что им не нужен новый газопровод "Северный поток-2". При этом последствия удорожания цен на газ и его дефицит скажутся не на самих заокеанских специалистах, которые будут греться в своих домах в Штатах.

"Когда зима постучится в двери холодных квартир и пустых газовых хранилищ в Европе, весь гнев общественности будет направлен на Россию и Владимира Путина, и уж американцы с помощью своих СМИ об этом позаботятся", – считает автор.

По его мнению, Россия заинтересована в том, чтобы оставаться прозрачным и надежным партнером на рынке континента, а вот представители США регулярно используют очернение конкурентов как инструмент борьбы за собственные интересы. Колумнист назвал энергетическую политику Вашингтона "искусно расставленными ловушками", цель которых, в частности, спровоцировать Москву и Путина на дискуссии по поставкам голубого топлива.

"Для российского государства хорошо, когда цены на нефть и газ относительно высоки, но не настолько, чтобы нарушать нормальные экономические потоки, вызывать панику на рынках и подрывать экономику российских партнеров", – говорится в статье.

Также журналист напомнил о попытках Вашингтона заблокировать строительство газопровода "Северный поток – 2", поскольку Штаты заинтересованы в поставках собственных энергоресурсов в Европу. Населению континента дорогой американский СПГ навязывают как "правильный и политкорректный" газ, поставленный "друзьями Европы".

"Для США "Северный поток – 2" действительно не представляет ни экономической, ни геополитической ценности. Он укрепит позиции России и Германии, двух крупнейших экономических и геополитических конкурентов Вашингтона", – подытожил серб.

Ранее сегодня из Берлина пришла новость о том, что немецкий регулятор приостановил сертификацию "СП-2" до тех пор, пока "Газпром" не создаст на территории Германии местного оператора российского газопровода. Таким образом, процесс запуска новой балтийской магистрали отодвигается на несколько месяцев.

Как считают аналитики, это может сыграть на руку нашему монополисту, особенно, если цены на газ будут держаться на нынешнем уровне – около одной тысячи долларов за тысячу кубометров, и, тем более, если они в разгар зимы уйдут в гору.

