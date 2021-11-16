Пресс-служба главы республики оказалась куда более информативной

Журналисты обратили внимание на разницу в публикациях Москвы и Минска после диалога президента Российской Федерации Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, который состоялся по телефону. Журналисты кремлевского пула указали, что коллеги по-разному поведали об итогах разговора глав государств.

Авторы отметили, что белорусская сторона отчиталась об итогах диалога раньше на целых полтора часа, посвятив переговорам всего пять предложений. Так, Минск сообщил, что стороны обсудили ситуацию на границе с Польшей, внутриукраинский конфликт и американские учения в Черном море. Лукашенко уведомил президента России о своем диалоге с исполняющей обязанности канцлера Ангелой Меркель, лидеры также обсудили график будущих контактов.

В Кремле же сообщили, что Москва продолжила обмен мнениями с Минском по ситуации на границе – уже с учетом недавнего диалога Лукашенко и Меркель.

"Кремль рассказал об очередном разговоре еще короче, чем Минск – хватило двух предложений", – говорится в публикации кремлевского пула РИА Новости.

Ранее сообщалось, что главной темой диалога лидеров Российской Федерации и Республики Беларусь стал миграционный кризис, который вспыхнул на границе с Европейским союзом. Оба президента в телефонном разговоре подчеркнули нацеленность на оборону рубежей Союзного государства. Был поднят вопрос об активности украинских сил с американскими союзниками в черноморском регионе, где в настоящее время США проводят с Киевом внеплановые учения.