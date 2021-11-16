На Украине призвали готовиться к нападению России из Белоруссии

На Украине призвали готовиться к нападению России из Белоруссии
Фото: depositphotos.com
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В Незалежной обеспокоены "демонстративными" полетами бомбардировщиков ВКС РФ на границах со странами НАТО

Белоруссия превратилась в "плацдарм" для атаки Вооруженных сил России на Украину. С очередной пугалкой для сограждан выступил бывший глава СНБО Александр Турчинов со страницы в "Фейсбук".

Начавший гражданскую войну в Незалежной деятель заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко открыл воздушную границу Республики для ВКС РФ и теперь "тяжелые бомбардировщики России летают демонстративно" на рубежах у стран НАТО. По его словам, на территории соседнего государства осталось много российских военнослужащих и боевой техники после учений "Запад 2021".

"Сейчас происходит фактически аншлюс, а реально – поглощение Россией Белоруссии. Россия теперь может использовать территорию Белоруссии как плацдарм для наступления на нашу страну, поэтому у Украины уже есть не только российский фронт, но и белорусский", – утверждает "кровавый пастор".

Украинцев уже не в первый раз стращают "атакой" Москвы с территории Белоруссии. Еще в апреле нынешнего года местный эксперт Игорь Козий раскрыл коварный "план" Кремля – оказывается, Минск привел в порядок дороги у границы с Украиной с тем, чтобы российским танкам было проще передвигаться на пути к неньке.

Пару днями ранее другой деятель киевского режима, еще один экс-глава СНБО Александр Данилюк заподозрил Москву в том, что она якобы намерена захватить Незалежную из Белоруссии. Каким именно способом, он уточнять не стал.

В марте 2021-го об атаке РФ через соседей объявлял бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный.

Вероятно, весеннее обострение в Незалежной перешло в осеннее на фоне энергетического кризиса в условиях наступающей зимы и дефицита в соборной топливных ресурсов.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Дрызкопопенко
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А я то гадал, почему так агрессивно и демонстративно над Щенявмерлой ночью луна светит??? Причем так нагло и неприкрыто серпом то в одну сторону. то в другую. Явно агрессор опять в нас целится. Причем с предельным цинизмом: лучи даже не греют. Специально холодные пускают, чтобы мы зимой мерзли.
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