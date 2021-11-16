Звонок Меркель приблизил Лукашенко к триумфу

Звонок Меркель приблизил Лукашенко к триумфу
Александр Лукашенко и Ангела Меркель. Фото: Утро.news
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В Евросоюзе фактически признали легитимность президента Белоруссии

На европейском континенте несколько месяцев тлел миграционный кризис, который всего неделю назад вылился в открытое противостояние на границе Белоруссии и Польши. Президент РБ Александр Лукашенко никогда не скрывал, что решить этот конфликт можно только с ним за столом переговоров. Парадокс ситуации заключается в том, что, согласившись на диалог, европейские политики фактически признают легитимность Лукашенко как главы государства. Исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркель, кажется, решилась на этот шаг.

Некоторые эксперты и оппозиционные политики неоднократно заявляли, что эскалация миграционного кризиса нужна Лукашенко именно для того, чтобы Евросоюз обратил на него внимание, начал переговоры и признал его легитимным президентом. Звонок Меркель фактически приблизил белорусского правителя к заветной цели и ознаменовал его триумф над Европой.

По мнению политолога Александра Рара, Меркель, начав переговоры с Лукашенко, признала его легитимность. Эксперт предположил, что теперь президент Белоруссии может остановить миграционный кризис, потому что добился от Запада того, что хотел.

"Лукашенко все-таки добился своего. Меркель его признала, позвонила, теперь о нелегитимности президента говорить будет в Европе невозможно", – заявил Рар.

Напомним, ранее политолог Яков Кедми предположили, что Минск и Берлин смогли найти решение миграционного кризиса. По его мнению, Лукашенко и Меркель планируют обсудить, как переправить беженцев в ФРГ.

Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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