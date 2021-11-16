Белорусские власти пообещали накормить и обогреть мигрантов

Беженцы, которые находятся на границе Польши и Белоруссии, уходят в сторону от заградительных сооружений. Соответствующие кадры успели распространиться в Сети.

На фото можно увидеть, что группы мигрантов следуют в обратном направлении по автомобильной дороге. На видеозаписи видно, как беженцы стоят в очереди на территории логистического центра, который находится в Гродненской области.

Позднее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал поручение главе Гродненской области и его помощнику организовать ночлег для беженцев, которые находятся на границе.

По информации "БелТА", областная администрация готовит к приему и обогреву логистический центр, находящийся неподалеку, для выходцев из Ближнего Востока – там их должны накормить и обогреть.

На опубликованной фотоподборке можно заметить толпы людей, возвращающиеся назад с сумками и рюкзаками. В логистическом центре для них уже подготовили ночлег – многие успели разместиться на матрасах, которые выделили для мигрантов. Белорусские СМИ также сообщили, что беженцев обеспечат едой полевые кузни на территории Западного оперкомандования.

По словам президента Белоруссии, крайне важно в условиях миграционного кризиса обеспечить защиту населения страны и не допустить столкновений. В ходе совещания, посвященного обстановке на государственной границе республики, лидер заявил, что со стороны соседей размещена ударная группировка численностью до 20 тысяч личного состава вместе с авиацией и бронетанковой техникой.

