В Киеве обвинили Берлин в договоренностях с Москвой через голову Незалежной по энергетическим вопросам

Варшаве необходимо обратиться в Европейский суд, чтобы оспорить создание "Газпромом" немецкой "дочки" Nord Stream 2 AG, а украинским властям не стоит сильно радоваться из-за приостановки Берлином процесса сертификации газопровода "Северный поток-2". Такую точку зрения высказал экс-глава МИД Незалежной Павел Климкин на своей странице в "Фейсбук".

Политик отметил, что поводов для радости у киевского режима в связи с временным прекращением сертификации балтийской магистрали вообще никаких нет, поскольку сейчас российский концерн создает в ФРГ новую компанию-оператора, которая станет отвечать за немецкий сухопутный и морской участок "СП-2".



"Там будет в полном объеме действовать законодательство Евросоюза. А вот относительно другой части СП2, похоже, есть договоренность по европейскому законодательству "съехать", - написал Климкин.

Экс-министр считает, что "Газпром" прежде всего заполнил подземные хранилища в Германии, следовательно, Берлин "по основным энергетическим вопросам" договорился с Москвой. И все это без участия Киева и через его голову, подчеркнул Климкин.



"Хотелось бы знать, как учтены наши интересы по продлению транзитного контракта с "Газпромом" и покупке газа у ЕС. Если таких договоренностей нет, то нам это обойдется гораздо дороже, чем Германии", – сделал "открытие" политик, служивший шефом отечественной дипломатии в годы президентства Петра Порошенко, хваставшегося, что ненька соскочила с российской газовой иглы.

Он отметил, что украинская энергетика представляет слабое звено экономики соборной, и якобы именно ее пытается разрушить Москва.



Между тем, убежден уроженец Курска, у Незалежной есть выход из сложившейся ситуации.

"Нужно, чтобы поляки пошли в Европейский суд с отрицанием этого "развода". А мы должны их поддержать", – констатировал Климкин.

Ранее сегодня в истерике забился глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. В решении Берлина он обнаружил "подвох", но его приписал не немцам, а "Газпрому". По его мнению, в создании немецкой "дочки" российский монополист "прибегает к юридическим трюкам", что является "насмешкой" над правилами ЕС. И тут же призвал США наложить санкции на будущего германского оператора "СП-2".

Напомним, во вторник, 16 ноября, Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о приостановке сертификации оператора Nord Stream 2, т.к. делать это можно только в том случае, если компания "имеет правовую форму в соответствии с германским правом", передает "Радио 1".