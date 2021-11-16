Эксперты возложили ответственность на США и Великобританию

Международные отношения Москвы и Киева сегодня остаются довольно холодными. Периодически ситуация обостряется из-за провокаций украинских войск против мирного населения Донбасса. Российская сторона предпринимает различные шаги для нормализации конфликта, однако реальных улучшений пока не наблюдается. Некоторые эксперты из Незалежной уверены, что виновников нужно искать среди третьих стран.

Так по версии политологов Вадима Карасева и Руслан Бизяев, конфликтная ситуация между Россией и Украиной может быть выгодна США и Великобритании. Об этом они рассказали изданию "Вести.ua".

Бизяев возложил ответственность за ухудшение отношений между двумя странами на Лондон. Эксперт подчеркнул, что именно Британия разжигает конфликт между Москвой и Киевом, потому что никому больше не выгодна такая ситуация. Своими действиями Соединенное Королевство якобы хочет повлиять на переговорный процесс лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Ему парировал коллега Карасев. Аналитик рассказал о заинтересованности Белого в обострении между РФ и Незалежной. По его словам, Вашингтон не заинтересован в союзнических отношениях между Берлином, Пекином и Москвой, поэтому оказывает медийное давление на Россию. Эксперт также отметил, что США не могут ударить по Китаю и Германии.