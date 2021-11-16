Азербайджан неслучайно выбрал время для эскалации конфликта - эксперт

Азербайджан неслучайно выбрал время для эскалации конфликта - эксперт
Фото: Dppi / Antonin Vincent / www.globallookpress.com
продолжениеПутин переговорил с Пашиняном после инцидентов на армяно-азербайджанской границе
Россия и Запад заняты решением миграционного кризиса

После окончания войны в Нагорном Карабахе ситуация на линии разграничения Армении и Азербайджана продолжает оставаться напряженной. Очередной пограничный конфликт вспыхнул во вторник, 16 ноября. Еревану даже пришлось обратиться за помощью к Москве. Военный эксперт Максим Шеповаленко объяснил, почему Баку прибегнул к эскалации именно сейчас.

Аналитик уверен, что Азербайджан выбрал время начала конфликта неслучайно. По его словам, сейчас и Россия, и западные страны заняты решением миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, а также отвлечены в связи с обострением ситуации на Украине.

Меж тем, эксперт считает, что азербайджанская сторона не ставит перед собой задачи, соразмерные с прошлогодними. Он отметил, что Баку, вероятно, пытается укрепить свои позиции.

"ОДКБ, очевидно, сделает все, чтобы не быть вовлеченным в этот конфликт на армяно-азербайджанской границе", – отметил Шеповаленко.

Он также подчеркнул, что политическим урегулированием пограничного конфликта будет заниматься Россия.

Напомним, ранее секретарь Совбеза Армении заявил, что Азербайджан вторгся на суверенную территорию республики, поэтому Ереван намерен задействовать двухсторонний договор и просить помощи у Москвы.

Источник: Ведомости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров

Поляки включили водометы против мигрантов при минусовой температуре

В ответ на летящие камни польские правоохранители бросают газовые и шумовые гранаты

Лукашенко ответил на угрозу Польши закрыть границу

Глава Беларуси пока не видит необходимости ставить армию на охрану государственных рубежей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей