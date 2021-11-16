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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел диалог с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом стало известно сегодня, 16 ноября.
Глава государства переговорил с коллегой по вопросу инцидентов, которые ранее произошли на границе республики с Азербайджаном. При этом премьер Арммении обвинил в инцидентах Баку, заявив, что соседи демонстрируют явную военную агрессию.
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу также обсудил с коллегами из Армении и Азербайджана ситуацию, призвав стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки. По словам главы ведомства, необходимо обеспечить безопасность на границе двух стран.
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