Путин переговорил с Пашиняном после инцидентов на армяно-азербайджанской границе

Глава государства обсудил с премьером республики ситуацию в связи с эскалацией обстановки

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел диалог с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом стало известно сегодня, 16 ноября.

Глава государства переговорил с коллегой по вопросу инцидентов, которые ранее произошли на границе республики с Азербайджаном. При этом премьер Арммении обвинил в инцидентах Баку, заявив, что соседи демонстрируют явную военную агрессию.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу также обсудил с коллегами из Армении и Азербайджана ситуацию, призвав стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки. По словам главы ведомства, необходимо обеспечить безопасность на границе двух стран.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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