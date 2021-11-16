Украина готовится к силовому захвату Донбасса - Сатановский

Украина готовится к силовому захвату Донбасса - Сатановский
Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com
Политолог предрек начало большой войны

Власти Украины начали готовить операцию по захвату Донбасса силовым путем. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский. По мнению эксперта, это подтверждают сообщения прессы о переброске британских военных на территорию Незалежной. Он предположил, что потенциальный конфликт может перерасти в большую войну.

Российский ученый-востоковед напомнил, что на фоне обострения на Украине происходят и другие негативные события. В частности, его беспокоят активизация США и НАТО в черноморском регионе, усиление турецких войск в Сирии, затягивание процесса сертификации газопровода "Северный поток-2" со стороны Германии, а также эскалация миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.

Политолог подчеркнул, что все эти события выглядят неоптимистично и являются поводами для начала глобального военного конфликта с нашей страной.

"И тут уже вопрос не только в Донбассе, поскольку цель всего творящегося вокруг него безобразия, безусловно Россия, чего, собственно, никто и не скрывает", – заявил Сатановский.

Кроме того, эксперт иронично отметил, что россияне, конечно, продолжат изучать английский язык, ценить их юмор и литературу, но британских военных, которые решат участвовать в боевых действиях на постсоветском пространстве, могут "похоронить с почестями". 

Напомним, ранее украинские политологи заявили, что в ухудшении отношений Незалежной и России виноваты Великобритания и США.

Источник: Telegram-канал АРМАГЕДДОНЫЧ ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров

Поляки включили водометы против мигрантов при минусовой температуре

В ответ на летящие камни польские правоохранители бросают газовые и шумовые гранаты

Лукашенко ответил на угрозу Польши закрыть границу

Глава Беларуси пока не видит необходимости ставить армию на охрану государственных рубежей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей