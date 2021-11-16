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Министерство обороны Российской Федерации сообщило о прекращении боевых действий между силами Армении и Азербайджана после переговоров главы ведомства Сергея Шойгу с представителями Еревана и Баку. Об этом стало известно сегодня, 16 ноября.
В оборонном ведомстве Армении также указали, что с 18:30 на границе при посредничестве России объявлено перемирие. Таким образом, боевые столкновения в районе горы Килисали прекращены.
Ситуация в регионе нормализована, отметили в Министерстве обороны России.
Ранее президент РФ обсудил с Пашиняном ситуацию на границе Армении и Азербайджана.
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