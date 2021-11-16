Минск готов решать миграционный кризис совместно с Брюсселем

Макей и Боррель обсудили ситуацию по телефону

Руководитель белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей 16 ноября провел телефонный разговор с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Стороны обсудили конфликтную ситуацию на границе с Польшей.

Министр иностранных дел Белоруссии подтвердил готовность своей страны искать пути выхода из миграционного кризиса совместно с Евросоюзом. Дипломат заверил коллегу, что власти РБ прикладывают большие усилия по обеспечению беженцев гуманитарной помощью.

Напомним, что ранее кризисную ситуацию на границе обсудили руководители Белоруссии и Германии, что может означать признание легитимности Лукашенко со стороны Меркель. 


Источник: МИД РБ ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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