Белоруссия не сможет обменять средства МВФ на евро

В рамках борьбы с президентом Александром Лукашенко белорусская оппозиция еще несколько месяцев назад обратилась к европейским политикам и руководству Международного валютного фонда с просьбой ограничить финансирование действующего режима. Как рассказал основатель НАУ Павел Латушко, Евросоюз поддержал их план.



Бывший министр культуры РБ подчеркнул, что теперь власти Белоруссии не смогут использовать выделенные для страны SDR – специальные права заимствования МВФ – в рамках программы конвертации на иностранную валюту. По его словам, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель направил НАУ письмо с соответствующей информацией.

"Мы получили заверение, что ЕС не допустит обмена SDR на евро ни в одном центральном банке стран Евросоюза", – отметил Латушко.

Он также заявил, что европейские санкции установили запрет на оказание инвестиционных услуг белорусским властям, поэтому любые попытки режима Лукашенко обменять средства МВФ на евро будут заблокированы.

Кроме того, по словам лидера НАУ, Европарламент обратился к союзным государствам с призывом координировать свои действия с международными организациями, чтобы ограничить денежные потоки для белорусских властей.

Латушко подчеркнул, что оппозиция ожидает от США поддержки решения Евросоюза. Он напомнил, что американский лидер Джо Байден уже согласился ввести санкции против финансового сектора Белоруссии.

Примечательно, что на фоне усилившегося миграционного кризиса Евросоюзу все-таки пришлось начать диалог с белорусскими властями. По мнению политолога Александра Рара, телефонный разговор между Ангелой Меркель и Александром Лукашенко может означать признание легитимности президента РБ.