Украинский депутат раскрыл план США по остановке "Северного потока-2"

Украинский депутат раскрыл план США по остановке "Северного потока-2"
Фото: Stefan Sauer / dpa / www.globallookpress.com
Американцы хотят получить монополию на рынке газа

Негативная ситуация сложилась в экономике Украины. По стране одновременно ударили европейский энергетический кризис, а также миграционный на линии соприкосновения Белоруссии и Евросоюза. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович уверен, что Вашингтон использует пограничный конфликт для давления на Москву.

Парламентарий раскрыл план США по блокировке сертификации газопровода "Северный поток-2". По его словам, Белый дом использует миграционный кризис для остановки российской ГТС. Кроме того, как отметил Рабинович, в Белом доме намеренно муссируют тему о желании России якобы вторгнуться на территорию Украины для санкционного давления. 

В эфире местного телевидения депутат Рады заявил, что американцам нужен миграционный кризис, чтобы остановить "Северный поток-2" и добиться монопольного положения на европейском рынке энергоресурсов.

Украинский депутат подчеркнул, что сообщения о потенциальной угрозе со стороны России также выгодны властям Незалежной. По мнению парламентария, таким образом руководство страны отвлекает общество о внутренних проблем.

Напомним, ранее украинские политологи заявили, что главными виновниками ухудшения отношений с Россией являются США и Великобритания. В то же время востоковед Евгений Сатановский уверен, что сегодня Незалежая готовится к силовому захвату Донбасса.

Источник: Украина 24 ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров

В Крыму усмотрели в указе Путина по Донбассу движение к интеграции с Россией

Гуманитарная помощь Москвы должна помочь жителям ДНР и ЛНР восстановить разрушенный киевским режимом край

Россия не поможет Белоруссии решить миграционный кризис - эксперт

Политолог уверен, что Путин не желает стать заложником действий Лукашенко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей