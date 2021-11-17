Белорусских силовиков обвинили в участии в миграционном кризисе

Белорусских силовиков обвинили в участии в миграционном кризисе
Фото: Michael Kappeler / dpa / www.globallookpress.com
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Шеф польской полиции раскрыл подробности пограничного конфликта

Обстановка на линии соприкосновения Белоруссии и Евросоюза накалена до предела. Ночующие в палаточном лагере беженцы периодики предпринимают попытки штурма государственной границы. В Польше уверены, что белорусские силовики не только организовывают, но и лично участвуют в миграционном кризисе.

Во вторник, 16 ноября, мигранты начали закидывать польских пограничников камнями. В ответ правоохранители применили водомет и светошумовые гранаты. Примечательно, что их белорусские коллеги не стали реагировать на эту ситуацию. Прокуратура Польши уже завела соответствующие уголовные дела и начала расследование инцидентов. Шеф полиции Ярослав Шимчик заявил, что во время конфликта пострадали 12 человек.

Офицер подчеркнул, что у него есть доказательства участия белорусских силовиков в штурме польской границы. Он также отметил, что среди мигрантов были хорошо обученные люди с опытом различных видов борьбы. Шимчик заявил, что нападавшие могли пройти обучение в РБ.

Он подчеркнул, что агрессивнее всех себя вели белорусские офицеры и обратил внимание, что нападавшие носили маски, из-за которых невозможно установить их личности. Кроме того, начальник полиции Польши отметил, что люди, штурмовавшие границу, имели при себе экипировку, в том числе, гранаты со слезоточивым газом, которые нельзя просто купить в магазине. 

По мнению офицера, этот доказывает причастность белорусских силовиков к организации миграционного кризиса. Он также подчеркнул, что мигранты использовали травмоопасные предметы во время штурма госграницы.

Напомним, ранее американское издание Bloomberg предположило, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии может перерасти в полномасштабную войну с участием России и НАТО.

Источник: Polsat News ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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