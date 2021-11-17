Лукашенко выдвинул Меркель ультиматум по мигрантам - МИД Эстонии

Лукашенко выдвинул Меркель ультиматум по мигрантам - МИД Эстонии
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Появились новые подробности телефонного разговора лидеров

Александр Лукашенко во время общения с Ангелой Меркель заявил, что хочет европейского признания его легитимности и снятия санкций в обмен на прекращение миграциионного кризиса. Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лиймец.

При этом она подчеркнула, что Евросоюз должен сохранить новое расширенное соглашение о санкциях, достигнутое в понедельник между представителями европейских стран, несмотря на требование белорусского президента. 

"На наш взгляд, важно, чтобы Европейский Союз оставался единым и оказывал свое влияние на Беларусь посредством действий", – приводит ее слова издание Err. 

Лиймец отметила, что санкции могут быть наложены на людей, которые способствовали доставке мигрантов к белорусско-польской границе за нарушение прав человека. 

Белорусская оппозиция отреагировала на новые подробности телефонных переговоров между Александром Лукашенко и Ангелой Меркель, заявив, что президент РБ, таким образом, признал свою причастность к созданию миграционного кризиса.

Источник: Err ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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