Территориальные претензии Турции к России оценили эксперты

Территориальные претензии Турции к России оценили эксперты
Фото: depositphotos.com
Аппетиты Анкары достигли Северного Ледовитого океана

Лидер турецкой парламентской Партии националистического движения Девлет Бахчели продемонстрировал карту, на которой значительная часть российских территорий отошла Турции. В РФ подобные притязания турецкого политика восприняли с недоумением.

Это не первый раз, когда в Анкаре сообщают о претензиях на российские земли, но обычно речь идет о Крыме, Кавказе, Причерноморье. Аппетиты же Бахчели гораздо больше: на карте "турецкого мира" в его рабочем кабинете Турция вбирает в себя почти 20 субъектов России: от Дагестана и Оренбургской области до Алтая и Якутии.

По оценке специалиста ИМЭМО РАН Виктора Надеина-Раевского, перед нами типичное проявление пантюркизма, то есть идеи создания великой империи.

"Сейчас такой политики придерживаются многие организации в Турции, их поддерживает турецкое правительство",

– передает "Газета.ру" мнение эксперта. По его словам, идеи о мире, где живут исключительно турки, детям прививают со школьной скамьи, об этом написано в учебниках.

Впрочем, российским политикам эти амбиции Анкары кажутся пустыми.

"Да, мы тюрки, но чтобы рисовать такую карту…",

– недоумевает депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов. По его мнению, Россия не должна игнорировать подобные проявления, поскольку это можно расценивать как покушение на территориальную целостность.

Ранее в эфире турецкого телевидения продемонстрировали карту, где в национальные цвета оказались окрашены территории современной Греции, Египта, большая часть Азии, Кавказ и часть России.

Источник: Газета.ру
Николай ВИКТОРОВ
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