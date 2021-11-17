Оператор газопровода готов выполнить требования регулятора

В приостановке сертификации российского газопровода со стороны немецкого регулятора нет политического подтекста. Оператор "Северного потока-2" намерен выполнить все необходимые условия для начала полноценной работы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, в Москве не видят политической подоплеки в решении немецкого регулятора, потому что существуют конкретные протоколы и нормы закона, которые необходимо соблюсти. Об этом сообщает RT.

Отметим, что энергетический регулятор ФРГ требует от компании-оператора Nord Stream 2 AG реорганизовать правовую форму, чтобы соответствовать национальному законодательству. После соблюдения всех норм процесс сертификации должен быть возобновлен.

Песков подчеркнул, что в Кремле изначально были готовы к длительному процессу сертификации, потому что это довольно-таки сложный процесс. Он также добавил, что конечные потребители заинтересованы в запуске российского газопровода и призвал не связывать данную ситуацию с европейским энергетическим кризисом.

Напомним, ранее украинский депутат Вадим Рабинович заявил, что Вашингтон пытается помешать запуску "Северного потока-2". По словам депутата Верховной рады, американцы хотят получить монополию на рынке газа.