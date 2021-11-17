В Кремле отреагировали на приостановку сертификации "Северного потока-2"

В Кремле отреагировали на приостановку сертификации "Северного потока-2"
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оператор газопровода готов выполнить требования регулятора

В приостановке сертификации российского газопровода со стороны немецкого регулятора нет политического подтекста. Оператор "Северного потока-2" намерен выполнить все необходимые условия для начала полноценной работы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, в Москве не видят политической подоплеки в решении немецкого регулятора, потому что существуют конкретные протоколы и нормы закона, которые необходимо соблюсти. Об этом сообщает RT.

Отметим, что энергетический регулятор ФРГ требует от компании-оператора Nord Stream 2 AG реорганизовать правовую форму, чтобы соответствовать национальному законодательству. После соблюдения всех норм процесс сертификации должен быть возобновлен.

Песков подчеркнул, что в Кремле изначально были готовы к длительному процессу сертификации, потому что это довольно-таки сложный процесс. Он также добавил, что конечные потребители заинтересованы в запуске российского газопровода и призвал не связывать данную ситуацию с европейским энергетическим кризисом.

Напомним, ранее украинский депутат Вадим Рабинович заявил, что Вашингтон пытается помешать запуску "Северного потока-2". По словам депутата Верховной рады, американцы хотят получить монополию на рынке газа. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров

Россия нарастила секретный экспорт в страны НАТО

Критикующие Турцию за закупку С-400 страны сами импортируют из РФ боеприпасы и летательные аппараты

Демонстративное поражение Россией спутника на орбите остановит авантюру США – Сатановский

Москва охладила "горячие головы" западных вояк

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей