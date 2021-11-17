Министр заявил, что сначала Берлину неплохо бы помочь Киеву

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на предложение немецкого парламентария разместить нелегалов на территории Незалежной. По словам министра, для этого Германия должна оказать помощь Украине по вопросу членства ЕС.

Ранее представитель Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид заявил, что Киев мог бы посодействовать Евросоюзу и разместить на территории Украины мигрантов, которые находятся на границе Польши и Белоруссии. На предложение депутата резко отреагировал секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, который в ответ посоветовал парламентариям из ФРГ разместить беженцев у себя дома.

Лидер украинской дипломатии указал, что Киев координирует свои действия с партнерами. Однако последние не выдвигали подобных предложений. Оптимальным способом привлечения Украины стало бы членство в Европейском союзе. Лишь после этого политическое руководство страны готово разделить все беды и успехи со Старым Светом и решать вместе с ним актуальные проблемы, включая наплыв мигрантов.

"Поэтому призываю того парламентария и других сосредоточиться на нашем членстве в Евросоюзе. А пока что нам никаких советов не надо", – высказался министр иностраных дел Незалежной.

Ранее военный аналитик Олег Жданов заявил, комментируя миграционный кризис на границе Евросоюза и Белоруссии, что ситуация с нелегалами, скорее всего, возымеет для Украины негативные последствия. Эксперт уверен, что за всей историей стоит Кремль, который таким образом якобы пытается надавить на Североатлантический альянс, чтобы последний склонил Киев к выполнению Минских договоренностей.