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Украинскому руководству необходимо начать вести переговоры об урегулировании конфликта Донбасса с властями ДНР и ЛНР. Об этом в прямом эфире телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергей Демченко.
Своим мнением он прямо таки ошарашил ведущих программы.
"Мы должны разговаривать в первую очередь с теми людьми, которые на месте являются на сегодняшний день фактической властью, в кавычках или без, на территориях, которые мы каждый день обговариваем…", – сказал парламентарий.
Его тут же на полуслове перебила ошарашенная подобной откровенностью ведущая, которая заметила, что впервые о таком слышит от представителя правящей партии. Пан Демченко на это подчеркнул, что высказывает исключительно собственную позицию.
"Не разговаривая с людьми, которые являются реальной властью, к сожалению или к счастью, разрешить конфликт невозможно", – заметил депутат.
Кроме того, соратник лидера украинцев Владимира Зеленского добавил, что он не преуменьшает и не преувеличивает "возможности" президента России Владимира Путина, однако считает, что глава РФ должен присутствовать на переговорах с представителями Луганска и Донецка.
"У меня аж пересохло, впервые слышу такую мысль от "Слуги народа" такую риторику", – объявил опешивший ведущий.
На эту реплику Демченко ответил еще одним откровением. По его мнению, именно Путин, "хотим мы или нет, решает этот вопрос".
По данным украинских СМИ, Демченко представляет в парламенте страны Днепропетровск и входит в неформальную депутатскую коалицию, связанную с олигархом Игорем Коломойским.
Напомним, ранее на текущей неделе Путин подписал указ о "гуманитарной помощи" народным республикам Донбасса. Согласно документу товары из ДНР и ЛНР теперь могут поступать на рынок РФ на правах российской продукции, в том числе участвовать в госзакупках. В Незалежной это решение назвали "демаршем" Москвы и якобы нарушением Минских соглашений.
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