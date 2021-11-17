Дуда возмутился разговору Меркель с нелегитимным для ЕС Лукашенко

Польша не признает договоренностей по мигрантам, достигнутых "через голову" Варшавы в ходе переговоров между лидерами Белоруссии и ФРГ Александром Лукашенко и Ангелой Меркель. Об этом заявил журналистам польский президент Анджей Дуда.

Как отмечает РИА "Новости", такое недовольство действиями Минска и Берлина он выразил своему немецкому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

"Я сказал президенту, что Польша не признает никаких договоренностей, которые будут достигнуты, как говорится, через нашу голову", – сказал пан Дуда.

Он подчеркнул, что Варшава признает лишь те "обязывающие" соглашения, которые будут достигнуты исключительно при участии в переговорах польских властей.

"Поэтому никаких других договоренностей мы не признаем, и не будем исполнять. Мы не будем делать ничего, что согласовано за нашими спинами", – объявил лидер нации.

Дуда особо отметил, что Польша является суверенным государством и имеет право самостоятельно принимать решения.

Президент добавил, что Штайнмайер сообщил о "твердой позиции" Меркель по вопросу миграционного кризиса, сложившегося на польско-белорусской границе, и в разговоре с бацькой ничего иного заявлено не было.

Кроме того, пан Дуда выразил крайнее удивление тому факту, что исполняющая обязанности канцлера Германии вообще себе позволила вести прямой диалог с Лукашенко, с которым ранее "никто из серьезных лидеров" не разговаривал из-за непризнания итогов президентских выборов в Белоруссии в 2020 году.

Напомним, истерика поляка связана с телефонной беседой между белорусским и немецким лидерами, которую они провели 15 ноября. Тогда Лукашенко и Меркель около 50 минут обсуждали гуманитарную поддержку беженцев, застрявших на границе.

По информации министра иностранных дел Эстонии Евы-Марии Лиймец, якобы Александр Григорьевич выдвинул Брюсселю ультиматум – признать его легитимность и снять санкции в обмен на прекращение миграциионного кризиса.

Сегодня стало известно, что главы обоих государств провели еще один телефонный разговор, о чем говорится в телеграм-канале "Пул первого". Подробностей пока этого диалога нет.

