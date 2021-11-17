Берлин и Минск пришли к определенному пониманию в вопросе разрешения кризиса с беженцами

В сегодняшнем телефонном разговоре Александр Лукашенко и Ангела Меркель пришли к согласию о вынесении вопроса разрешения миграционного кризиса на польско-белорусской границе на уровень Евросоюза и Белоруссии. О подробностях второго за неделю диалога между Минском и Берлином сообщил телеграм-канал "Пул первого".

Отмечается, что стороны пришли "к определенному пониманию", как в дальнейшем действовать в сложившейся ситуации.

"Договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем", – говорится в сообщении.

По данным Сети, будут учитываться пожелания беженцев попасть именно на территорию Германии. Также Меркель довела до сведения Лукашенко о просьбе председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйнен об обязательном участии в процессе международных организаций, которые занимаются проблемой мигрантов и уже активно сотрудничают с Минском.

Подчеркивается, что Лукашенко и Меркель договорились и дальше поддерживать контакты.

Судя по информации агентства УНИАН, бацька таки добился финансовой помощи от ЕС – ЕС выделил €700 тыс. на оказание гумпомощи мигрантам на польско-белорусской границе. Из этих денег €200 тыс. получат Красный Крест и Красный полумесяц, которые передадут средства белорусскому Красному Кресту.

Напомним, ранее в среду, 17 ноября, президент Польши Анджей Дуда выразил возмущение тому факту, что "за спиной" у Варшавы Берлин и Минск договариваются по вопросу разрешения миграционного кризиса. Он объявил, что польская сторона ничего не будет исполнять, если ее представители не участвовали в переговорах. Более того, пан Дуда не понял, как это Меркель разговаривала с Лукашенко, которого в Евросоюзе не признали легитимным главой государства.

