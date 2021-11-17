В МИД оценили планы Польши обратиться к НАТО за решением миграционного кризиса

В МИД оценили планы Польши обратиться к НАТО за решением миграционного кризиса
Фото: Henadz Zhinkov/XinHua/www.globallookpress.com
Варшаву предупредили о возможных последствиях

Намерения Польши привлечь Североатлантический альянс к решению миграционных проблем у белорусских границ носят крайне провокационный характер. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, выступая на брифинге.

Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, стремления Варшавы заручиться поддержкой НАТО в ситуации с мигрантами весьма опасны. В таком случае, подчеркнула она, миграционный кризис лишь усилится.

В МИД также оценили комментарии американской стороны насчет разрешения ситуации на границе Польши и Белоруссии. Захарова призвала администрацию Белого дома обратить пристальное внимание на события, происходящие на границе Штатов и Мексики. Однако Вашингтон читает нотации Российской Федерации, на которую пытается возложить ответственность за происходящее.

Таким образом, указала Захарова, Соединенным Штатам явно есть чем заняться – американской стороне стоит обратить внимание на собственные проблемы, а не выступать с призывами в адрес Москвы объясниться, а также оказывать давление на Россию в связи с ситуацией на белорусско-польской границе.

В ходе брифинга представитель российского МИД еще раз напомнила, что Москва не причастна к наплыву мигрантов на границе ЕС. К России ситуация не имеет никакого отношения, подчеркнула Захарова для журналистов.

Президент России Владимир Путин заявил, комментируя выпады в адрес РФ, что все причастные к заявлениям о "вине" Москвы за миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии пытаются переложить собственые проблемы на третьи страны.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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