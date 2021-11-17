Дело принципа: Россия отказалась продавать отобранную в США дипсобственность

Дело принципа: Россия отказалась продавать отобранную в США дипсобственность
Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Позиция Москвы неизменна

Российская Федерация принципиально отказывается от продажи отобранной у нее дипломатической собственности в Нью-Йорке, а также в остальных городах Соединенных Штатов. Об этом сообщил журналистам один из диппредставителей.

По информации дипломатического источника, знакомого с ситуацией, Вашингтон не переводил тему в практические разговоры. Американская сторона лишь ограничивалась намеками на то, чтобы Российской Федерации оказали помощь в продаже дачи. Однако позиция Москвы принципиальна, и на такое она не собирается соглашаться.

Как пишет РИА "Новости", ссылаясь на диппредствителей, у Российской Федерации до сих пор нет доступа к своей собственности на территории США. С периодичностью раз в две недели посольство РФ шлет американским коллегам ноты с просьбой о предоставлении ко всем отобранным объектам, однако каждый раз сталкивается с вежливым отказом со стороны Вашингтона.

Ранее в министерстве иностранных дел России заявили, что Белый дом по-прежнему отказывает российской стороне в доступе к ее дипломатической собственности на территории Соединенных Штатов. Как указала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, речь шла даже о продаже объектов. Недвижимость фактически захвачена, дипсобственность подвергли обыскам – местные правоохранительные органы взломали двери.

История началась в 2017 году, когда США закрыли Генконсульство России в Сан-Франциско, торговое представительство РФ в Вашингтоне, а также нью-йоркские отделения. Экс-президент Дональд Трамп отказался возвращать РФ ее дипломатические дачи – вместо этого американский лидер выступил за продажу объектов, средства от которой намеревался привлечь в казну Соединенных Штатов.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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