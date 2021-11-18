"Топите газетами": Захарова ответила итальянцам на критику Путина

"Топите газетами": Захарова ответила итальянцам на критику Путина
Мария Захарова. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Дипломат отреагировала на хамские выпады римских журналистов

"Восхитительной чушью" назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова статью в итальянской газете la Repubblica под названием "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу". Отметив, что под опубликованным "позором" стоит имя главного редактора издания Маурицио Молинари, дипломат указала на все ошибки и фейки, допущенные в статье.

В публикации собраны в кучу все претензии, которые Запад когда-либо высказывал в адрес Кремля. Материал подан как абсолютная истина, хотя хромает там не только интерпретация событий, но и факты, которые легко проверить. В частности, Россию упрекают за то, что она устроила военные базы у границы с Украиной, и в качестве примера приводят Ельню. Но, как указывает Захарова, Ельня находится в 260 км вглубь российской территории. Протяженность самой Италии в наиболее широком месте всего 230 км – и они могут называть это "рядом"?

"В 2014 году Россия вмешалась после поражения на выборах президента Украины кандидата, которого она поддерживала", - цитирует Захарова статью и спрашивает, кого же имел в виду Молинари. Виктора Януковича? Так он в 2014 г. в выборах не участвовал. А других президентов даже ярые русофобы на Украине не называли "пророссийскими".

Но особое возмущение Захаровой вызвало недовольство итальянцев поставками газа из РФ в Европу. Она напомнила, что Италия живет на российском газе, "Газпром" поставляет ей до 20 млрд кубометров в год, вовремя и без сбоев. Журналистам, которые позволяют себе хамскую критику в адрес основного поставщика, и всем, кому не нравится российский газ, Захарова предложила использовать альтернативный источник тепла:

"Отапливайте дома газетами la Repubblica",

– написала дипломат в статье, которая также переведена на итальянский язык и опубликована на сайте посольства РФ в Риме. Главреду же "Республики" Захарова предложила написать другу "сенсационную" статью: о том, что "надежнее, чем Россия, поставщика газа для Европы сейчас просто нет". 

Ранее президент РФ Владимир Путин публично отверг обвинения Запада в причастности Москвы к миграционному кризису в ЕС.

Источник: МИД РФ
Николай ВИКТОРОВ
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