Названа причина публикации переписки Лаврова с Францией и Германией

Названа причина публикации переписки Лаврова с Францией и Германией
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Москва ждет официального ответа Парижа и Берлина

Россия опубликовала переписку главы МИД Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии для того, чтобы доказать, что все обвинения в саботаже переговоров в "нормандском формате" – ложь. Об этом заявила Мария Захарова во время эфира шоу "Соловьев LIVE". 

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства указала на то, что Москва неоднократно заявляла о своей позиции по урегулированию украинского кризиса западным коллегам. Захарова подчеркнула, что интерпретировать ее можно было по-разному, то назвать "блокадой" переговорного процесса точно нельзя. 

Сейчас Россия ждет, какой же будет реакция Франции и Германии, пишет RT. Пока ее не было, потому что переписка была опубликована накануне вечером. 

"Реакция должна быть потому, что материалов много, у журналистов наверняка там вопросов, я имею в виду в этих странах, уже поднакопилось за ночь, поэтому будем ждать этой реакции", 

– подытожила Захарова. 

Дипломат также отметила, что Москва готова к новой встрече в "нормандском формате", но только в том случае, если переговоры будут наполнены содержанием. Дело в том, что Россия не видит смысла в "пустых" саммитах, которые проводятся только ради того, чтобы Киев и дальше продолжал "безобразно" себя вести в отношении собственных граждан. 

"Мы в этом больше участвовать не будем", 

– отрезала официальный представитель МИД РФ. 

Ранее Россия призвала Францию и ФРГ заставить Украину выполнять Минские соглашения. 

Источник: "Соловьев LIVE" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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