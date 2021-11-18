Москва ждет официального ответа Парижа и Берлина

Россия опубликовала переписку главы МИД Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии для того, чтобы доказать, что все обвинения в саботаже переговоров в "нормандском формате" – ложь. Об этом заявила Мария Захарова во время эфира шоу "Соловьев LIVE".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства указала на то, что Москва неоднократно заявляла о своей позиции по урегулированию украинского кризиса западным коллегам. Захарова подчеркнула, что интерпретировать ее можно было по-разному, то назвать "блокадой" переговорного процесса точно нельзя.

Сейчас Россия ждет, какой же будет реакция Франции и Германии, пишет RT. Пока ее не было, потому что переписка была опубликована накануне вечером.

"Реакция должна быть потому, что материалов много, у журналистов наверняка там вопросов, я имею в виду в этих странах, уже поднакопилось за ночь, поэтому будем ждать этой реакции",

– подытожила Захарова.

Дипломат также отметила, что Москва готова к новой встрече в "нормандском формате", но только в том случае, если переговоры будут наполнены содержанием. Дело в том, что Россия не видит смысла в "пустых" саммитах, которые проводятся только ради того, чтобы Киев и дальше продолжал "безобразно" себя вести в отношении собственных граждан.

"Мы в этом больше участвовать не будем",

– отрезала официальный представитель МИД РФ.

Ранее Россия призвала Францию и ФРГ заставить Украину выполнять Минские соглашения.