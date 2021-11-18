"Белавиа" выводят из-под санкций ЕС: "тревожную новость" сообщил глава МИД Литвы

"Белавиа" выводят из-под санкций ЕС: "тревожную новость" сообщил глава МИД Литвы
Фото: Tairo Lutter via www.imago-image / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
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Среди членов Евросоюза нет единства по Белоруссии на фоне развития миграционного кризиса

Новый пакет антибелорусских санкций ЕС может лишиться самого сурового пункта – ограничений в отношении национального авиаперевозчика республики "Белавиа". Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Есть очень тревожная новость о том, что из списка санкций пытаются убрать один из самых важных элементов – санкции в отношении авиакомпании "Белавиа", которая, как известно, несет ответственность за большое количество мигрантов, доставленных в Беларусь",

– цитирует "Делфи" Ландсбергиса. Он пояснил, что на этапе обсуждений все члены ЕС имеют право вето. Достаточно возражения одной страны – и меру исключают из санкционного пакета.

Глава МИД Литвы не смог точно сказать, кто же в данном случае встал на защиту белорусской авиакомпании, но предположил, что это могла быть Германия. Исполняющая обязанности канцлера Ангела Меркель за последние дни дважды звонила в Минск, чтобы обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко меры по ликвидации миграционного кризиса.

Ранее западные страны обвинили Минск в искусственном нагнетании проблемы беженцев, стремящихся перебраться из арабских стран на территорию Евросоюза. Страны ЕС разработали перечень новых ограничительных мер в отношении республики. В том числе западным компаниям предписывалось разорвать лизинговые контракты с "Белавиа". В этом случае белорусскому перевозчику придется вернуть 17 из 29 эксплуатируемых им самолетов.

Однако единства в ЕС по вопросу Белоруссии нет, как и по решению проблемы беженцев. В частности, Варшава уже заявила, что не будет выполнять договоренности, которых может достичь в диалоге с Минском Берлин и даже Брюссель.

Источник: Delfi
Николай ВИКТОРОВ
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