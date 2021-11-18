В Москве отвергли ведение гибридной войны против Европы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя обвинение британских журналистов в ведении Россией гибридной войны, указал, что в Великобритании и без того слишком много истеричных публикаций. Его слова приводит РИА "Новости".

"Никаких гибридных войн Россия не ведёт, мы это абсолютно исключаем. Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех их бед", – отметил он.

В свою очередь, Песков порекомендовал обратиться к тем, кто "душит Европу", напрямую, передает URA.RU.