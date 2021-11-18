Эвакуированный из Кабула гражданин Украины захотел российский паспорт

Эвакуированный из Кабула гражданин Украины захотел российский паспорт
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Мужчина заявил, что Незалежная сама прозябает в нищете

Гражданин Украины, афганец по происходждению, оказавшийся в числе эвакуированных из Кабула, рассказал, что намерен получить гражданство Российской Федерации. Сургун Мангал признался, что у него в настоящее время нет возможности поехать в Незалежную.

Сургун заявил, что желает получить гражданство России. На борту военного транспортника Ил-76 он сообщил журналистам, что собирается остаться на территории Российской Федерации. В Петербурге похоронен один из его предков, имевший генеральское звание.

Мангал также признался, что не собирался в дальнейшем жить на Украине – считает, что эта страна не может предложить хорошую жизнь.

"Они же сами живут в нищете. Вот и решил приехать в Россию. Мой брат там живет, он экс-военный. Практически все сестры там", – рассказал афганец журналистам.

Мангал – инженер-экономист. В Российской Федерации у гражданина Украины когда-то процветал небольшой бизнес. Однако, считает он, пора все начинать заново.

В целом Сургун доволен – мало кто ожидал, что выпадет шанс покинуть Афганистан. Он обращался и в украинское посольство, и в министерство иностранных дел Незалежной. Однако Киев не пошел навстречу. Один из самолетов и вовсе направился рейсом в Иран. Во второй раз тоже не получилось вылететь из исламской республики.

Афганец также поблагодарил российские власти, в частности президента страны Владимира Путина и главу Минобороны Сергея Шойгу. Мангал заявил, что глава РФ вызывает у него настоящее уважение.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия приступила к эвакуации граждан РФ и остальных стран из-за неспокойной обстановки в Афганистане.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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